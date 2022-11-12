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Город (Москва и область)     18.11.2022 16:28

Заболеваемость коронавирусом растет в Москве и области - Роспотребнадзор

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Теги:  COVID-19  Цербер  Роспотребнадзор 

18 ноября. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость COVID-19 вновь растет в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Заболеваемость COVID-19 растет в 20-ти регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%). Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения", - сообщает Роспотребнадзор.

"В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку.

Симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, однако методики лечения этих инфекций значительно отличаются. Для назначения правильного лечения необходима дифференциальная диагностика, предусматривающая своевременное тестирование заболевших" - отмечают в роспотребнадзоре и подчеркивают, что "в сложившейся ситуации своевременное обращение к врачу приобретает особую значимость".

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Теги: 
COVID-19  Цербер  Роспотребнадзор 

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