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Заболеваемость коронавирусом растет в Москве и области - Роспотребнадзор
18 ноября. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость COVID-19 вновь растет в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской об...
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15.11.2022, 11:51
Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали за десять месяцев на 21%
15 ноября. Mossovetinfo.ru - Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за десять месяцев 2022 года упало в срав...
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12.11.2022, 11:04
Раздел «Инструкции» портала mos.ru - цифровая энциклопедия Москвы с 9 тыс. статей на 230 тем
12 ноября, Mossovetinfo.ru - В столице действует уникальная экосистема обратной связи? -ежеминутно на вопросы горожан ...