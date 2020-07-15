15 июля. Mossovetinfo.ru – Отделы ЗАГС Москвы вернулись к обычному режиму работы, сообщается на портале mos.ru.
Теперь граждане могут получить необходимые услуги без предварительной записи.
Во время действия режима повышенной готовности столичные ЗАГСы принимали людей только по предварительной записи. Сообщается, что в первую очередь будут приняты граждане, которые записались заранее или подали заявления через порталы госуслуг.
В Москве с конца мая поэтапно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Очередные ограничения перестали действовать с 13 июля.
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