3 июля. Mossovetinfo.ru – Четыре станции Сокольнической линии метро закроют для пассажиров с 4 по 6 июля, для пассажиров запустят компенсационный автобусный маршрут, в районе закрытых станций изменится схема движения.



Ранее сообщалось, что станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро. Поезда по Сокольнической линии будут следовать только до станции «Саларьево».



На время закрытия участка Сокольнической линии метро, для пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка», с остановками у закрытых станций метро. Интервал движения компенсационных автобусов составит 5 минут в субботу и воскресенье 4 и 5 июля, и около 1 минут в понедельник, 6 июля. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярным наземным общественным транспортом. Количество автобусов, на рейсах, проходящих в районе закрытых станций, будет увеличено.



Для обеспечения приоритета компенсационного автобусного маршрута и наземного общественного транспорта, в районе закрытых станций временно изменят схему движения и введут ряд ограничений. Подробнее об этом можно узнать здесь.



В обычном режиме Сокольническая линия метро возобновит работу во вторник, 7 июля, с открытием метрополитена.