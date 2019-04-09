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Город (Москва и область)     09.04.2019 12:10

Закрытый участок фиолетовой линии метро откроется 9 апреля в 14:00

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Теги:  метро  метрополитен  Таганско-Краснопресненская линия 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Участок Таганско-Краснопресненской линии метро, закрытый в связи с работами по строительству новой Некрасовской линии подземки, откроется 9 апреля в 14:00, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок от «Котельников» до «Пролетарской» закрыли для пассажиров 6 апреля. Первоначально планировалось, что участок будет открыт 11 апреля, однако все работы были выполнены раньше.

На время закрытия для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Кроме того, на Курском и Казанском направлениях МЖД был действовал бесплатный проезд. Для обеспечения работы общественного транспорта в прилегающих к закрытым станциям районах была изменена схема движения транспорта, в частности появились временные выделенные линии.

Собянин сообщил, что компенсационные автобусные маршруты 9 апреля будут работать до ночи. Но уже с завтрашнего дня Волгоградский и Рязанский проспекты возобновят работу в штатном режиме.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Таганско-Краснопресненская линия 

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