9 апреля. Mossovetinfo.ru – Участок Таганско-Краснопресненской линии метро, закрытый в связи с работами по строительству новой Некрасовской линии подземки, откроется 9 апреля в 14:00, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Участок от «Котельников» до «Пролетарской» закрыли для пассажиров 6 апреля. Первоначально планировалось, что участок будет открыт 11 апреля, однако все работы были выполнены раньше.



На время закрытия для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Кроме того, на Курском и Казанском направлениях МЖД был действовал бесплатный проезд. Для обеспечения работы общественного транспорта в прилегающих к закрытым станциям районах была изменена схема движения транспорта, в частности появились временные выделенные линии.



Собянин сообщил, что компенсационные автобусные маршруты 9 апреля будут работать до ночи. Но уже с завтрашнего дня Волгоградский и Рязанский проспекты возобновят работу в штатном режиме.