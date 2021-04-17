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Город (Москва и область)     17.04.2021 11:36

Заместители мэра Москвы отчитались о доходах за 2020 год

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Теги:  декларация о доходах  доходы  Правительство Москвы 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Члены правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год. Декларация о доходах опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - более 15 миллионов рублей

Заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко - 13,6 миллиона рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - более 14 миллионов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - более 15,4 миллиона рублей.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов - более 216,6 миллиона рублей.

Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина – 14,5 миллиона рублей.

Декларация о доходах мэра Москвы Сергей Собянина. Также свои доходы задекларировали министры правительства Москвы.

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Теги: 
декларация о доходах  доходы  Правительство Москвы 

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