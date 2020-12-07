 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     07.12.2020 14:02

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Подмосковья смогут с 15 декабря - Воробьев

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцинация  Московская область  коронавирус  Подмосковье  Андрей Воробьев 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Московской области смогут с 15 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Воробьев также сообщил что в Подмосковье вдове увеличат количество машин скорой помощи, их число будет доведено до 700 – 750. Работать они будут и после того, как закончится пандемия коронавируса.

Также Воробьев рассказал, что пожилых жителей Подмосковья госпитализируют даже в случае небольшого повреждения легких, хотя по протоколу госпитализация положена с показателем поражения от 25 до 50%.

Ранее глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова сообщила, что к 15 декабря в регионе будут оборудованы 92 кабинета для проведения масштабной вакцинации от коронавируса.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцинация  Московская область  коронавирус  Подмосковье  Андрей Воробьев 

Возврат к списку

Лента новостей

14:02 Город (Москва и область) Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Подмосковья смогут с 15 декабря - Воробьев

13:19 Город (Москва и область) В Подмосковье оборудуют более 90 пунктов вакцинации от коронавируса

12:01 Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на новогодние праздники

11:34 В России В Минздраве заявили, что Мурашко не предлагал ограничить передвижение между регионами

11:20 В России Производители предупредили россиян о росте цен на говядину

Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru