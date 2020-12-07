7 декабря. Mossovetinfo.ru - Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Московской области смогут с 15 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Воробьев также сообщил что в Подмосковье вдове увеличат количество машин скорой помощи, их число будет доведено до 700 – 750. Работать они будут и после того, как закончится пандемия коронавируса.
Также Воробьев рассказал, что пожилых жителей Подмосковья госпитализируют даже в случае небольшого повреждения легких, хотя по протоколу госпитализация положена с показателем поражения от 25 до 50%.
Ранее глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова сообщила, что к 15 декабря в регионе будут оборудованы 92 кабинета для проведения масштабной вакцинации от коронавируса.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса.
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