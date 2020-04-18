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Город (Москва и область)     18.04.2020 09:31

Запрет на каршеринг и строительство продлен в Москве до 1 мая

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Теги:  указ  Сергей Собянин  Собянин  документ  строительство  каршеринг 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Временное приостановление работы каршеринг продлевается до 1 мая. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также продлевается запрет на выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.


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Теги: 
указ  Сергей Собянин  Собянин  документ  строительство  каршеринг 

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