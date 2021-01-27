Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время в Москве снят

27 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который с 27 январ] отменяет ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ограничения были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.



На своем сайте Собянин отметил, что заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.



Этим же указом Собянин отметил требование о переводе сотрудников на удаленную работу.



Предприятий общественного питания, ночные клубы и другие организации индустрии отдыха и развлечений с 13 ноября не могли обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Заведения могли работать только на доставку и продавать еду на вынос.