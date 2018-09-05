5 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто автомобильное движение по участку Северо-Восточной Хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.
Протяженность нового участка составляет около 11 километров, на нем построено 7 эстакад, мост через речку Лихоборка, а также путепровод через пути Октябрьской железной дороги.
Открытие участка СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе поможет разгрузить Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, Большую Академическую улицу, а также северную часть МКАД. Кроме того, через данный участок произойдет стыковка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. Помимо этого, данный участок обеспечит прохождение скоростной трассы «Москва – Санкт-Петербург» до Дмитровского шоссе и далее в центр Москвы.
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