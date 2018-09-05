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Город (Москва и область)     05.09.2018 11:47

Запущено движение по участку СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

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Теги:  Северо-Восточная хорда  дороги  строительство  открытие 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто автомобильное движение по участку Северо-Восточной Хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

Протяженность нового участка составляет около 11 километров, на нем построено 7 эстакад, мост через речку Лихоборка, а также путепровод через пути Октябрьской железной дороги.

Открытие участка СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе поможет разгрузить Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, Большую Академическую улицу, а также северную часть МКАД. Кроме того, через данный участок произойдет стыковка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. Помимо этого, данный участок обеспечит прохождение скоростной трассы «Москва – Санкт-Петербург» до Дмитровского шоссе и далее в центр Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Северо-Восточная хорда  дороги  строительство  открытие 

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