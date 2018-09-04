4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли движение по участку Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД.



В рамках строительства данного участка СВХ было построено 11,8 километра дорог, а также 6 эстакад, включая одну эстакаду протяженностью 2,5 километра. Она стала самой длинной в Москве.



Открытие нового участка СВХ позволит снизить назгрузку на Рязанский проспект, Шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточную часть МКАД и восточную часть ТТК. В дальнейшем планируется связать данный участок СВХ с дублером федеральной трассы «Москва-Казань».