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Город (Москва и область)     04.09.2018 12:22

Запущено движение по участку СВХ от Шоссе Энтузиастов до МКАД

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Теги:  СВХ  открытие  дороги 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли движение по участку Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД.

В рамках строительства данного участка СВХ было построено 11,8 километра дорог, а также 6 эстакад, включая одну эстакаду протяженностью 2,5 километра. Она стала самой длинной в Москве.

Открытие нового участка СВХ позволит снизить назгрузку на Рязанский проспект, Шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточную часть МКАД и восточную часть ТТК. В дальнейшем планируется связать данный участок СВХ с дублером федеральной трассы «Москва-Казань».


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Карта места

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Теги: 
СВХ  открытие  дороги 

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