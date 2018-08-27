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Город (Москва и область)     27.08.2018 09:34

Завершается благоустройство въездов в Москву на Мичуринском проспекте и Шоссе Энтузиастов

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Теги:  благоустройство  дороги  Шоссе Энтузиастов  Мичуринский проспект 

27 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается благоустройство въездов в город со стороны Мичуринского проспекта и Шоссе энтузиастов, сообщает портал mos.ru.

Работы по благоустройству начались в мае. В ходе работ было заменено дорожное покрытие, проложены новые кабельная и ливневая канализации, тротуары замостили плиткой и отделили от дороги бордюрным камнем. Кроме того, было обустроено новое яркое и экономичное освещение.

В настоящее время завершается высадка газонов в районе въездов. Осенью вдоль въездных групп высадят деревья, а весной следующего года – кустарники.

Ранее в Москве были обустроены въезды в город на пересечении МКАД с Рублевским, Ярославским, Ленинградским, Каширским, Варшавским, Можайским шоссе и Ленинским проспектом.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  дороги  Шоссе Энтузиастов  Мичуринский проспект 

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