27 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается благоустройство въездов в город со стороны Мичуринского проспекта и Шоссе энтузиастов, сообщает портал mos.ru.
Работы по благоустройству начались в мае. В ходе работ было заменено дорожное покрытие, проложены новые кабельная и ливневая канализации, тротуары замостили плиткой и отделили от дороги бордюрным камнем. Кроме того, было обустроено новое яркое и экономичное освещение.
В настоящее время завершается высадка газонов в районе въездов. Осенью вдоль въездных групп высадят деревья, а весной следующего года – кустарники.
Ранее в Москве были обустроены въезды в город на пересечении МКАД с Рублевским, Ярославским, Ленинградским, Каширским, Варшавским, Можайским шоссе и Ленинским проспектом.
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