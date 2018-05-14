15 мая. Mossovetinfo.ru – Реставрация Центрального павильона ВДНХ завершена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Архитектурный облик здания, построенного в середине 50-х годов прошлого века, полностью восстановлен.



Вблизи увидеть здание можно будет 1 июня, когда после ремонта откроется ведущая к нему Главная аллея.