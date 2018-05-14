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Город (Москва и область)
15.05.2018, 08:43
Завершена реставрация центрального павильона ВДНХ
15 мая. Mossovetinfo.ru – Реставрация Центрального павильона ВДНХ завершена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Архитектурный облик здания, построенного в ...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 17:12
ТПУ «Рязанская» станет крупнейшим в Москве
14 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет построен на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы. Новый ТПУ будет постр...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 14:51
Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом
14 мая. Mossovetinfo.ru – Рост количества ипотечных кредитов, выданных в Москве в апреле текущего года, составил 77% по сравнению с апрелем 2017 года, сообщается на официальном сайте московского у...