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Город (Москва и область)     15.05.2018, 08:43

Завершена реставрация центрального павильона ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  реставрация 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Реставрация Центрального павильона ВДНХ завершена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Архитектурный облик здания, построенного в середине 50-х годов прошлого века, полностью восстановлен.

Вблизи увидеть здание можно будет 1 июня, когда после ремонта откроется ведущая к нему Главная аллея.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  реставрация 

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