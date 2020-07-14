14 июля. Mossovetinfo.ru – В Преображенском завершилось благоустройство новой зоны отдыха, сообщается на портале mos.ru.
По просьбам жителей было демонтировано здание бывшего кинотеатра «Севастополь», которое давно не эксплуатировалось, был высажен разнотравный газон, проложены дорожки, которые соединили новую зону отдыха с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком. Были установлены скамейки, новые системы освещения.
Общая площадь благоустройства составила почти семь тысяч квадратных метров. Было завезено более 3800 кубометров нового грунта, с площади благоустройства вывезли 7,5 тысячи тонн строительного мусора.
Таким образом, была создана новая зеленая зона, связанная с набережной Шитова и Черкизовским Детским парком, которые были благоустроены в прошлом году.
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