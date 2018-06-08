8 июня. Mossovetinfo.ru – Завершено благоустройство территории возле станции метро «Тушинская» проводившееся в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



В рамках работ по благоустройству, все воздушные линии связи убраны в кабельные коммуникации, заменено покрытие проезжей части и тротуаров, прилегающих к станции, разбито 34 тысячи квадратных метра газонов, установлено 24 фонаря, 260 лавочек, урн и бетонных столбиков для ограждения. Оборудована парковка почти на 200 машиномест и 12 остановок общественного транспорта.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».