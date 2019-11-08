8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья завершено расселение дома на Верхоянской улице, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.



Расселение дома стартовало в марте текущего года. К настоящему моменту все жильцы дома получили новые квартиры в новостройках на улице Летчика Бабушкина.



Дом на Верхоянской улице стал пятым домом в Бабушкинском районе полностью расселенным по программе реновации жилья. После того, как Префектура Северо-Восточного административного округа примет решение о выводе дома из эксплуатации, дом будет демонтирован.