Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.11.2019 11:43

Завершено расселение дома по программе реновации на Верхоянской улице

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья завершено расселение дома на Верхоянской улице, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

Расселение дома стартовало в марте текущего года. К настоящему моменту все жильцы дома получили новые квартиры в новостройках на улице Летчика Бабушкина.

Дом на Верхоянской улице стал пятым домом в Бабушкинском районе полностью расселенным по программе реновации жилья. После того, как Префектура Северо-Восточного административного округа примет решение о выводе дома из эксплуатации, дом будет демонтирован.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

Возврат к списку

Лента новостей

12:00 Город (Москва и область) Москвичей спросили, нужно ли продлевать метро в аэропорт Внуково

11:43 Город (Москва и область) Завершено расселение дома по программе реновации на Верхоянской улице

10:25 В России Началась продажа билетов на поезда в Крым

10:12 Происшествия Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности

09:52 В России Росстат назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru