8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья завершено расселение дома на Верхоянской улице, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
Расселение дома стартовало в марте текущего года. К настоящему моменту все жильцы дома получили новые квартиры в новостройках на улице Летчика Бабушкина.
Дом на Верхоянской улице стал пятым домом в Бабушкинском районе полностью расселенным по программе реновации жилья. После того, как Префектура Северо-Восточного административного округа примет решение о выводе дома из эксплуатации, дом будет демонтирован.
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