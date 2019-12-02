2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Южном Бутове завершено расселение дома на Варшавском шоссе в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.



Все 100% жителей расселяемого дома заключили с департаментом договора на получение нового жилья. Новые квартиры жители получили в двух новостройках на Изюмской улице.



Дом на Варшавском шоссе стал четвертым домом в Южном Бутове, полностью расселенном в рамках программы реновации.



После того, как префектура Юго-Западного округа примет решение о выводе расселенного дома из эксплуатации, дом будет снесен.