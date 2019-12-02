2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Южном Бутове завершено расселение дома на Варшавском шоссе в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
Все 100% жителей расселяемого дома заключили с департаментом договора на получение нового жилья. Новые квартиры жители получили в двух новостройках на Изюмской улице.
Дом на Варшавском шоссе стал четвертым домом в Южном Бутове, полностью расселенном в рамках программы реновации.
После того, как префектура Юго-Западного округа примет решение о выводе расселенного дома из эксплуатации, дом будет снесен.
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