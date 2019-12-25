25 декабря. Mossovetinfo.ru – Завершены основные работы по строительству станции МЦД-2 Остафьево, сообщается на портале mos.ru.
Новая станция расположена между остановочными пунктами Щербинка и Силикатная, в поселении Рязановское в ТиНАО. Новая станция улучшит транспортную доступность прилегающего округа, в котором нет станции метро.
Станция будет состоять из двух пассажирских платформ и конкорса, в котором расположены кассы, зона турникетов, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.
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