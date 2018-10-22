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Город (Москва и область)     22.10.2018 08:18

Здание гостиницы «Советская» подготовят к реставрации

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Теги:  реставрация 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Здание гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте подготовят к реставрации. Об этом сообщает mos.ru.

Это постройка XIX века, ее неоднократно переделывали, обновляли и достраивали. В здании располагаются Московский музыкально-драматический театр «Ромэн».

Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в здании гостиницы, чтобы позже правильно провести реставрацию.


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Карта места

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Теги: 
реставрация 

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