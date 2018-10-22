22 октября. Mossovetinfo.ru – Здание гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте подготовят к реставрации. Об этом сообщает mos.ru.



Это постройка XIX века, ее неоднократно переделывали, обновляли и достраивали. В здании располагаются Московский музыкально-драматический театр «Ромэн».



Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в здании гостиницы, чтобы позже правильно провести реставрацию.