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Город (Москва и область)     11.08.2024 14:28

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт

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Теги:  Ленинградский вокзал  ремонт  расписание  парковка  кассы 

11 августа — Mossovetinfo.ru — Здание Ленинградского вокзала в Москве (на «площади трех вокзалов» - ред.) для проведения ремонтных работ, поезда дальнего следования и электрички продолжают ходить по расписанию, сообщили в РЖД.

Программа интеграции предусматривает перепланировку внутренних помещений, обновление фасада здания и благоустройство привокзальной территории.

РЖД обращает внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения и просит заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:
со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:
от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

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Для размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».

Обслуживание и сопровождение маломобильных пассажиров продолжит оказываться в штатном режиме на безвозмездной основе в рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД». Размещение маломобильных пассажиров будет осуществляться в зале ожидания для маломобильных пассажиров Ярославского вокзала. Услуга размещения предоставляется круглосуточно на безвозмездной основе.

Воспользоваться услугой автоматических камер хранения багажа можно в зале № 2 на 1 этаже Ярославского вокзала и в залах №№ 1, 3 и 6 Казанского вокзала.

Обращаем внимание, что сдать багаж в автоматические камеры хранения на Ленинградском вокзале возможно до 00:00 10 августа. Забрать багаж необходимо до 01:00 11 августа. Багаж, не изъятый до указанного периода времени, будет перемещен на склад забытых вещей Казанского вокзала (зал № 6, режим работы – круглосуточно). Для получения багажа будет необходимо предоставить чек с информацией о номере ячейки автоматической камеры хранения, датой и временем оформления услуги. В случае истечения оплаченного периода хранения багажа необходимо произвести доплату за просроченный период в соответствии с действующими тарифами.

Увеличится количество касс дальнего следования в кассовом зале на 1 этаже Ярославского вокзала, количество касс пригородного сообщения останется прежним - ими можно будет воспользоваться в отдельно расположенных мобильных павильонах между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов.

На Ленинградском вокзале в прежнем режиме продолжат работать медпункт, бизнес-зал, зал официальных лиц и делегаций, а также будут предоставляться услуги помощи маломобильным пассажирам (заказ по телефону 8 (800) 775-00-00 не позднее, чем за 24 часа до поездки) и услуги перемещения ручной клади и багажа.

Услуга парковки автотранспорта на период проведения ремонтных работ будет недоступна.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры сообщалось, что проект нового вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Москва - Санкт-Петербург», который планируется построить в составе ТПУ «Рижская», планируется разработать к 2022 году.

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Теги: 
Ленинградский вокзал  ремонт  расписание  парковка  кассы 

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