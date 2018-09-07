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Город (Москва и область)
07.09.2018, 13:47
Срок строительства домов по программе реновации сократят на 54 дня
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Срок строительства домов по программе реновации в Москве сократят на 54 дня, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на представителя департам...
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Город (Москва и область)
07.09.2018, 13:41
Здание XVIII века выставили на торги в Москве
7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выставлено на торги каменное здание XVIII века, которое входит в ансамбль Усадьбы Барышникова на Мясницкой улице, сообщает пресс-служба департамента Москвы по...
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Город (Москва и область)
07.09.2018, 12:30
Первые дома, спроектированные по программе реновации, построят в 2020 году
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Первые дома, специально спроектированные по программе реновации, будут построены и введены в строй в 2020 году, сообщил журналистам заместитель главы департамента стр...