7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выставлено на торги каменное здание XVIII века, которое входит в ансамбль Усадьбы Барышникова на Мясницкой улице, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Общая площадь здания составляет 489 квадратных метров, начальная цена лота – 31,6 миллиона рублей.



Здание является объектом культурного наследия, новый владелец будет обязан в течение пяти лет провести его реставрацию.