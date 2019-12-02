2 декабря. Mossovetinfo.ru – Сообщения о минировании зданий поступили в 11 районных судов Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.



По словам Солоповой, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на адреса электронной почты Басманного, Лефортовского, Хамовнического, Замоскворецкого, Пресненского, Зюзинского, Чертановского, Нагатинского, Дорогомиловского, Останкинского и Люблинского судов Москвы.



В общей сложности из зданий судов были эвакуированы более тысячи человек.



В настоящее время около половины судов уже проверено, взрывных устройств не обнаружено. Суды возобновили свою работу.