2 декабря. Mossovetinfo.ru – Сообщения о минировании зданий поступили в 11 районных судов Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
По словам Солоповой, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на адреса электронной почты Басманного, Лефортовского, Хамовнического, Замоскворецкого, Пресненского, Зюзинского, Чертановского, Нагатинского, Дорогомиловского, Останкинского и Люблинского судов Москвы.
В общей сложности из зданий судов были эвакуированы более тысячи человек.
В настоящее время около половины судов уже проверено, взрывных устройств не обнаружено. Суды возобновили свою работу.
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