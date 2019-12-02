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Город (Москва и область)     02.12.2019 13:57

Здания 11 районных судов Москвы эвакуировали после сообщений о минировании

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Теги:  суды  эвакуация  угроза взрыва 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Сообщения о минировании зданий поступили в 11 районных судов Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

По словам Солоповой, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на адреса электронной почты Басманного, Лефортовского, Хамовнического, Замоскворецкого, Пресненского, Зюзинского, Чертановского, Нагатинского, Дорогомиловского, Останкинского и Люблинского судов Москвы.

В общей сложности из зданий судов были эвакуированы более тысячи человек.

В настоящее время около половины судов уже проверено, взрывных устройств не обнаружено. Суды возобновили свою работу.


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Теги: 
суды  эвакуация  угроза взрыва 

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