20 октября. Mossovetinfo.ru – Здания недостроенной Ховринской больницы начнут сносить в начале ноября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет. На этом месте будет построен дом, куда могут переселить людей в рамках программы реновации.