20 октября. Mossovetinfo.ru – Здания недостроенной Ховринской больницы начнут сносить в начале ноября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
Это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет. На этом месте будет построен дом, куда могут переселить людей в рамках программы реновации.
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