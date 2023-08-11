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Город (Москва и область)     12.08.2023 10:36

Жара начнет возвращаться в Москву со вторника 15 августа - Гидрометцентр

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Теги:  погода  желтый уровень  Москва  Московская область  15 августа 2023 

12 августа — Mossovetinfo.ru — До 23-29 градусов тепла и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника 15 августа, в четверг и пятницу - температура будет достигать плюс 31 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями - много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов", - сообщил он.

В четверг и пятницу температура в Москве "перевалит" за 30 градусов. Температурный фон будет плюс 26-31 градус, рассказал Вильфанд.

В выходные дни и понедельник температура в Москве будет в диапазоне плюс 22-25 градусов. Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области до 00:00 воскресенья

Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.

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Карта места

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Теги: 
погода  желтый уровень  Москва  Московская область  15 августа 2023 

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