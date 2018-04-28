28 апреля. Mossovetinfo.ru - Станцию Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги построят в стиле хай-тек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Отличительной особенностью дизайна станции станет обилие стекла, металла, а основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый.



Станция Карачарово войдет в состав ТПУ «Рязанское», который станет крупнейшим в Европе. Он свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, Московское центральное кольцо и наземный общественный транспорт.