«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявлен в Московском регионе

25 февраля, Mossovetinfo.ru - До вечера субботы, 25 февраля в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.



Также встоличном регионе до 21:00 воскресенья, 26 февраля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.



«Желтый - погода потенциально опасна. Гололедно - изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед", - сообщает Гидрометцентр России.