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Город (Москва и область)     25.02.2023 09:31

«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявлен в Московском регионе

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Теги:  Москва  Московская область  погода  гололед 

25 февраля, Mossovetinfo.ru - До вечера субботы, 25 февраля в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Также встоличном регионе до 21:00 воскресенья, 26 февраля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Желтый - погода потенциально опасна. Гололедно - изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед", - сообщает Гидрометцентр России.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  гололед 

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