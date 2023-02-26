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Город (Москва и область)     26.02.2023 10:18

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до утра понедельника

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Теги:  Москва  Московская область  гололедица  погода  желтый 

26 февраля, Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра понедельника, 27 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый - погода потенциально опасна. Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 11:00 27 февраля», - говорится в сообщении.

Также до 21:00 26 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15м/с и из-за гололеда.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  гололедица  погода  желтый 

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