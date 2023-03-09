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Город (Москва и область)     09.03.2023 08:52

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы

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Теги:  Москва  Московская область  гололедица  погода 

9 марта. Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Московской области до вечера субботы, 11 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый - погода потенциально опасна. Период предупреждения - до 21:00 11 марта. Местами на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе с 9:00 до 21:00 9 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с.

Вынесенное ранее предупреждение о скользкой дороге действовало до 10:00 утра четверга, 9 марта.

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Теги: 
Москва  Московская область  гололедица  погода 

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