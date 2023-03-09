«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы

9 марта. Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Московской области до вечера субботы, 11 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Желтый - погода потенциально опасна. Период предупреждения - до 21:00 11 марта. Местами на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.



Кроме того, в столичном регионе с 9:00 до 21:00 9 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с.



Вынесенное ранее предупреждение о скользкой дороге действовало до 10:00 утра четверга, 9 марта.