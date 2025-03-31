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Город (Москва и область)     06.04.2025 08:17

«Желтый» уровень опасности из-за ветра и снега объявлен в Московском регионе до вечера понедельника

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  желтый уровень  циклон  осадки  гололедица 

6 апреля — Mossovetinfo.ru — До вечера понедельника, 7 апреля, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, снега и обледенения. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«…до 9:00 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9:00 до 23:00 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В течение указанных периодов гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова. 6 и 7 апреля местами усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.
В Подмосковье до 23:00 7 апреля ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег).

Минувшей ночью из-за циклона в Подмосковье выпало 43% осадков от месячной нормы. В Москве выпало 3 мм осадков, а в области – до 15 мм, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На юге Подмосковья выпало 43% от месячной нормы осадков! Циклон «Зион» в ночь принес в Москву настоящую зиму! За ночь в столице выпало 3 мм осадков, по югу области: в Наро-Фоминске – 7 мм, Коломне – 9 мм, Серпухове – 10 мм, Михнево – 15 мм или 43% от месячной нормы», – сообщил синоптик.

Атмосферное давление в течение дня составят 742 миллиметра ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  желтый уровень  циклон  осадки  гололедица 

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