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06.04.2025, 08:17
«Желтый» уровень опасности из-за ветра и снега объявлен в Московском регионе до вечера понедельника
6 апреля — Mossovetinfo.ru — До вечера понедельника, 7 апреля, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровен...
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Город (Москва и область)
01.04.2025, 08:38
Месячник благоустройства стартует в Москве во вторник
1 апреля — Mossovetinfo.ru — Месячник весеннего благоустройства стартует в Москве со вторника, 1 апреля, и продлится ...
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Город (Москва и область)
31.03.2025, 07:00
До 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 31 марта
31 марта — Mossovetinfo.ru — До 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 марта, погода облач...