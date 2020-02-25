25 февраля. Mossovefinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 26 февраля, в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 февраля, в период с 12:00 до 18:00 в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.



Ранее сообщалось, что в начале недели в Москве ожидается аномально теплая, но пасмурная погода и осадки.