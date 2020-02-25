25 февраля. Mossovefinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 26 февраля, в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 февраля, в период с 12:00 до 18:00 в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в начале недели в Москве ожидается аномально теплая, но пасмурная погода и осадки.
15:02 Город (Москва и область) С марта по сентябрь в Москве пройдет 12 уличных фестивалей
14:09 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 26 февраля из-за ветра
14:03 Происшествия Более 700 ДТП с пострадавшими произошло в Москве в январе
13:04 Город (Москва и область) Масленичные гуляния пройдут 29 февраля и 1 марта в 29 московских парках
12:44 Общество Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году