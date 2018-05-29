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Город (Москва и область)     29.05.2018, 13:31

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 мая из-за ветра

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Теги:  Гидрометцентр  погода  предупреждение 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду 30 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение объявлено в связи с ожидающимся усилением ветра, порывы которого могут достигать 17-20 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  предупреждение 

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