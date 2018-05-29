Другие материалы
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 13:31
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 мая из-за ветра
29 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду 30 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Предупреждение объявлено в связи с ожидающимся у...
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 11:45
Число нарушений правил оплаты проезда в Москве сократилось за год на 10%
29 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2018 года в Москве зафиксировано более 80 тысяч нарушений правил оплаты проезда в наземном транспорте, что почти на 10% меньше, чем было зафиксировано за такой же...
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 11:05
Началось благоустройство парка имени Святослава Федорова
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству Парка имени Святослава Федорова, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. В рамках работ по благоустройству началась прокладк...