29 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду 30 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Предупреждение объявлено в связи с ожидающимся у...

29 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2018 года в Москве зафиксировано более 80 тысяч нарушений правил оплаты проезда в наземном транспорте, что почти на 10% меньше, чем было зафиксировано за такой же...