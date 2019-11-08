8 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 9 ноября, в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 ноября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
Предупреждение действует с 12:00 субботы, 9 ноября, до 00:00 воскресенья, 10 ноября.
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