8 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 9 ноября, в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 ноября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.



Предупреждение действует с 12:00 субботы, 9 ноября, до 00:00 воскресенья, 10 ноября.