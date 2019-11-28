28 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 12 часов воскресенья, 1 декабря, из-за гололеда и ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве в ночные часы температура будет опускаться ниже ноля, в дневное время температура будет подниматься до 0… +2 градусов. Это приведет к образованию гололедицы. Кроме того, ожидается ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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