28 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 12 часов воскресенья, 1 декабря, из-за гололеда и ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве в ночные часы температура будет опускаться ниже ноля, в дневное время температура будет подниматься до 0… +2 градусов. Это приведет к образованию гололедицы. Кроме того, ожидается ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.