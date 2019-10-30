30 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 1 ноября из-за гололедицы, сообщается на официальном сайте Гидрметцентра.



По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни в Москве в ночное время температура будет опускаться ниже нуля, в результате на дорогах будет образовываться гололедица.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.