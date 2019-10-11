11 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлено в Москве с 12 по 14 октября в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.



Предупреждение действует с 09:00 12 октября до 09:00 14 октября. Кроме того, с 09:00 до 21:00 12 октября предупреждение в Москве также объявлено из-за дождя.