11 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлено в Москве с 12 по 14 октября в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Предупреждение действует с 09:00 12 октября до 09:00 14 октября. Кроме того, с 09:00 до 21:00 12 октября предупреждение в Москве также объявлено из-за дождя.
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