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Город (Москва и область)
19.05.2020, 08:32
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве аннулировали штраф женщине-инвалиду, оформленный за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления ...
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Город (Москва и область)
18.05.2020, 16:52
Власти Москвы прокомментировали информацию об утечке данных граждан, нарушивших режим самоизоляции
18 мая. Mossovetinfo.ru – Информация об утечке в открытый доступ персональных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссы...
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Город (Москва и область)
18.05.2020, 16:09
Вирусологи не видят основания для снятия ограничительных мер в Москве
18 мая. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве необходимо продлить после 31 мая, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Геор...