19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве аннулировали штраф женщине-инвалиду, оформленный за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.



Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. У нее было выявлено ОРВИ и ей было выписано предписание об обязательном карантине.



При этом, она была обязана установить приложение «Социальный мониторинг», однако ее телефон не имел такой технической возможности, а специальный смартфон ей предоставлен не был, в результате женщина была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.



По словам Данчикова, в Главконтроле разобрались с обстоятельствами дела и аннулировали штраф, поскольку режим самоизоляции женщина не нарушала.



Данчиков также сообщил, что в каждом конкретном случае с обжалование штрафов будут разбираться индивидуально, и, если есть объективные обстоятельства, они будут учтены.