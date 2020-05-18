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Город (Москва и область)     19.05.2020 08:32

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

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Теги:  коронавирус  штрафы  инвалиды  аннулирование 

19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве аннулировали штраф женщине-инвалиду, оформленный за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. У нее было выявлено ОРВИ и ей было выписано предписание об обязательном карантине.

При этом, она была обязана установить приложение «Социальный мониторинг», однако ее телефон не имел такой технической возможности, а специальный смартфон ей предоставлен не был, в результате женщина была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

По словам Данчикова, в Главконтроле разобрались с обстоятельствами дела и аннулировали штраф, поскольку режим самоизоляции женщина не нарушала.

Данчиков также сообщил, что в каждом конкретном случае с обжалование штрафов будут разбираться индивидуально, и, если есть объективные обстоятельства, они будут учтены.


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Теги: 
коронавирус  штрафы  инвалиды  аннулирование 

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