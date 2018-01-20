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Город     20.01.2018 14:07

Жилье в рамках программы реновации построят около станции метро «Нижние Мневники»

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Теги:  метро  метрополитен  реновация  программа реновации жилья  жилье  снос пятиэтажек 

20 января. Mossovetinfo.ru - Жилье по программе реновации построят рядом со станцией Большой кольцевой линии метро «Нижние Мневники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в районе Мневников в 2018 году начнется строительство улично-дорожной сети.

Станцию «Нижние Мневники» планируется открыть в конце года в составе второго участка Большой кольцевой линии.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  реновация  программа реновации жилья  жилье  снос пятиэтажек 

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