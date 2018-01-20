Жилье в рамках программы реновации построят около станции метро «Нижние Мневники»

20 января. Mossovetinfo.ru - Жилье по программе реновации построят рядом со станцией Большой кольцевой линии метро «Нижние Мневники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Он добавил, что в районе Мневников в 2018 году начнется строительство улично-дорожной сети.



Станцию «Нижние Мневники» планируется открыть в конце года в составе второго участка Большой кольцевой линии.