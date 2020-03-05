5 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома по программе реновации жилья в Нижегородском районе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
Трехсекционный 14-этажный жилой дом на 234 квартиры будет построен на улице Нижегородская.
В вестибюлях здания разместят комнаты консьержей, зоны почтовых ящиков, колясочные, лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря.
В доме предусмотрено единое дворовое пространство, в котором разместят детскую и спортивную площадку, а также места для отдыха. Кроме того, въезд во двор будет ограничен шлагбаумом.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят наружное освещение, во дворе установят малые архитектурные формы.
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