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Город (Москва и область)     05.03.2020 09:53

Жилой дом на 234 квартиры построят по реновации в Нижегородском районе

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Теги:  программа реновации жилья  Нижегородский район  программа реновации  Мосгосстройнадзор  реновация жилья 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома по программе реновации жилья в Нижегородском районе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Трехсекционный 14-этажный жилой дом на 234 квартиры будет построен на улице Нижегородская.

В вестибюлях здания разместят комнаты консьержей, зоны почтовых ящиков, колясочные, лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря.

В доме предусмотрено единое дворовое пространство, в котором разместят детскую и спортивную площадку, а также места для отдыха. Кроме того, въезд во двор будет ограничен шлагбаумом.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят наружное освещение, во дворе установят малые архитектурные формы.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Нижегородский район  программа реновации  Мосгосстройнадзор  реновация жилья 

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