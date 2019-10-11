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Город (Москва и область)     11.10.2019 12:34

Жилой дом по программе реновации построят в районе Ивановское в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  Ивановское  реновация жилья  строительство  программа реновации 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен в районе Ивановское на востоке Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Двухсекционный монолитный жилой дом будет построен по индивидуальному проекту в микрорайоне 40-52. В доме будет 321 квартира: 84 – однокомнатных, 126 – двухкомнатных и 21 – трехкомнатная.

В Вестибюлях дома разместятся помещения для консьержей, помещения для хранения колясок, кладовые для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Каждый подъезд будет оборудован тремя лифтами: по два лифта грузоподъемностью 400 килограммов и один грузоподъемностью 630 килограммов.

Придомовая территория будет благоустроена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, будут разбиты газоны и цветники высажены деревья и кустарники. Кроме того, возле дома будет оборудована плоскостная автостоянка, на которой будут предусмотрены места в том числе для маломобильных граждан.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Ивановское  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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