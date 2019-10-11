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Город (Москва и область)
11.10.2019, 13:18
На участке СВХ допустимую скорость подняли до 80 км/ч
11 октября. Mossovetinfo.ru – Достроен участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД, допустимая скорость на участке увеличена до 80 километров в час, сообщается в микроблоге Центра орг...
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Город (Москва и область)
11.10.2019, 12:34
Жилой дом по программе реновации построят в районе Ивановское в 2020 году
11 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен в районе Ивановское на востоке Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы. ...
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Город (Москва и область)
11.10.2019, 12:25
Количество станций метро в Москве вырастет до 310 к 2024 году
11 октября. Mossovetinfo.ru – К 2024 году количество станций метро в Москве вырастет до 310, а протяженности линий метрополитена возрастет до 574 километров, сообщается на официальном сайте Стройко...