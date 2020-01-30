30 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья введут в строй в районе Щукино до конца 2020 года, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Жилой дом на 306 квартир строится на улице Новощукинская. Пять трехкомнатных квартир в доме будут приспособлены для маломобильных граждан.
Новый дом станет первым в районе Щукино, построенным по программе реновации жилья. Еще два дома, которые будут построены в рамках программы реновации в Щукино, в настоящее время находятся в стадии проектирования. Они будут построены на улице Авиационная.
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