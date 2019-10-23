23 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен в районе Восточный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.



Пятисекционный жилой дом на 420 квартир будет построен на улице 9 Мая. В доме будет 84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир. Три квартиры будут специально приспособлены для маломобильных граждан.



В вестибюлях здания будут оборудованы комнаты консьержей, помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. В каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместят помещения торгового и социально-бытового назначения.



Прилегающая территория будет благоустроена, двор дома будет озеленен, в нем появятся детская и спортивная площадка, места для отдыха, обустроены тротуары и пешеходные зоны. Кроме того, рядом с домом будет оборудована плоскостная парковка, в том числе с местами маломобильных граждан.