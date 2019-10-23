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Город (Москва и область)     23.10.2019 15:51

Жилой дом по программе реновации построят в районе Восточный

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Восточный  программа реновации 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен в районе Восточный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Пятисекционный жилой дом на 420 квартир будет построен на улице 9 Мая. В доме будет 84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир. Три квартиры будут специально приспособлены для маломобильных граждан.

В вестибюлях здания будут оборудованы комнаты консьержей, помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. В каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместят помещения торгового и социально-бытового назначения.

Прилегающая территория будет благоустроена, двор дома будет озеленен, в нем появятся детская и спортивная площадка, места для отдыха, обустроены тротуары и пешеходные зоны. Кроме того, рядом с домом будет оборудована плоскостная парковка, в том числе с местами маломобильных граждан.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Восточный  программа реновации 

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