4 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен до конца 2020 года в Тимирязевском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.



Четырнадцатиэтажный односекционный дом на 78 квартир с подземной автостоянкой строится на Астрадамской улице. В настоящее время строители возводят конструкции 11 этажа. В доме будет 39 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Две квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся торговые и социально-бытовые организации. В вестибюле здания обустроят комнату дежурного с санузлом, помещение для колясок, зону почтовых ящиков, а также помещение для хранения уборочного инвентаря. Также задние оборудуют группой лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка.