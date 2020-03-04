Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.03.2020 16:12

Жилой дом по программе реновации построят в Тимирязевском районе до конца 2020 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программ реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  строительство  реновация жилья 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен до конца 2020 года в Тимирязевском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Четырнадцатиэтажный односекционный дом на 78 квартир с подземной автостоянкой строится на Астрадамской улице. В настоящее время строители возводят конструкции 11 этажа. В доме будет 39 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Две квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся торговые и социально-бытовые организации. В вестибюле здания обустроят комнату дежурного с санузлом, помещение для колясок, зону почтовых ящиков, а также помещение для хранения уборочного инвентаря. Также задние оборудуют группой лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программ реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  строительство  реновация жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

17:15 В России Роскомнадзор начал блокировку фейковых сообщений в соцестях о коронавирусе

16:12 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят в Тимирязевском районе до конца 2020 года

15:55 Общество В проекте «Активный гражданин» проголосуют за проекты благоустройства в Москве

15:04 Происшествия Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены – СМИ

14:18 Город (Москва и область) На северо-востоке Москвы по программе реновации строится и проектируется 25 домов

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru