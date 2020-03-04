4 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен до конца 2020 года в Тимирязевском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Четырнадцатиэтажный односекционный дом на 78 квартир с подземной автостоянкой строится на Астрадамской улице. В настоящее время строители возводят конструкции 11 этажа. В доме будет 39 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Две квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся торговые и социально-бытовые организации. В вестибюле здания обустроят комнату дежурного с санузлом, помещение для колясок, зону почтовых ящиков, а также помещение для хранения уборочного инвентаря. Также задние оборудуют группой лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка.
17:15 В России Роскомнадзор начал блокировку фейковых сообщений в соцестях о коронавирусе
16:12 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят в Тимирязевском районе до конца 2020 года
15:55 Общество В проекте «Активный гражданин» проголосуют за проекты благоустройства в Москве
15:04 Происшествия Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены – СМИ
14:18 Город (Москва и область) На северо-востоке Москвы по программе реновации строится и проектируется 25 домов
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года