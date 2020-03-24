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Город (Москва и область)     24.03.2020 10:24

Жилой дом по реновации на 187 квартир построят в районе Южнопортовый в 2021 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южнопортовый район  программа реновации 

24 марта. Mossovetinfo.ru – В районе Южнопортовый идет строительство жилого дома по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Двухсекционный двенадцатиэтажный дом строится по индивидуальному проекту на улице Петра Романова. В доме будет 187 квартир: 34 однокомнатных, 134 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Три квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся помещения коммерческого и социального назначения. В каждом вестибюле обустроят комнаты дежурных, помещения для колясок и для хранения уборочного инвентаря, лифтовые холлы и зоны почтовых ящиков. Каждый подъезд оборудуют группой лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Входы в здание, полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут обустроены на одном уровне с землей, что облегчит попадание в здание мамам с колясками и маломобильным гражданам.

Здание будет оборудовано автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

В настоящее время строители завершили монолитные работы, ведется монтаж фасадов. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южнопортовый район  программа реновации 

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