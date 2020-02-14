14 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Мневниковской пойме будет построен жилой квартал, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Общая площадь построенных домов в новом квартале составит 290 тысяч квадратных метров, из которых 150 тысяч квадратных метров придется непосредственно на жилье.



Строительство планируется начать в текущем году и завершить к концу 2022 года.



Кроме того, в Мневниковской пойме построят две станции метро и два ТПУ, а также спортивный кластер из 15 объектов.