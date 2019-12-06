6 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс на месте Ховринской больницы будет построен в течение 3-4 лет, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Как сообщил Хуснуллин, строительство на площадке уже началось, по нормативам оно должно быть закончено в течение 5 лет, однако вероятнее всего будет закончено раньше.
На месте Ховринской больницы появится современный жилой комплекс, квартиры в котором получат как участники программы реновации жилья, так и участники других городских социальных программ.
Жилой комплекс будет обеспечен хорошими транспортными связями, из него можно будет быстро попасть на станцию метро «Ховрино» и на одноименную железнодорожную платформу. Территория будет благоустроена. Первые этажи зданий будут нежилыми, в них разместятся коммерческие организации, службы сервиса, социальные объекты.
Ховринскую больницу начали строить в Москве по нестандартному проекту в 1980 году. Однако больница не была достроена и стала долгостроем. Площадку неоднократно выставляли на торги, однако желающих приобрести ее не нашлось. В итоге в 2016 году власти Москвы приняли решение снести недостроенное здание больницы и построить на ее месте жилые дома. Снос больницы. Снос больницы начался в ноябре 2018 года, в феврале 2019 года демонтаж больницы был завершен.
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