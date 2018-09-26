26 сентября. Mossovetinfo.ru – Жители еще 30 домов, включенных в программу реновации, начнут переезжать в новые квартиры до конца года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По словам Левкина, в настоящее время в Москве уже готово 34 дома для участников программы реновации. В 13 из них уже переезжают москвичи, чьи дома попали в программу. Переезжают жители 17 домов. Жители еще 30 домов начнут получать новые квартиры до конца года.
До конца года количество москвичей, находящихся в процессе переезда вырастет с 3 до 10 тысяч человек.
Левкин также сообщил, что в настоящее время в процессе строительства находятся 33 дома, которые предназначены для участников программы реновации, еще 140 домов проектируются.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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