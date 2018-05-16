17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла изменения в закон о выборах губернатора Московской области, которые позволяют гражданам проголосовать на выборах находясь в других регионах, сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.



«Пока рассматривается только Москва, но далее, по согласованию с ЦИК, зона может расшириться», - заявила Коновалова.



Ранее сообщалось, что Мосгордума также приняла поправки в избирательный кодекс столицы, позволяющие на выборах мэра города создавать избирательные участки за пределами Москвы.

