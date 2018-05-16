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Город (Москва и область)     17.05.2018, 12:55

Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами области

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Теги:  депутаты  выборы  Подмосковье  законы 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла изменения в закон о выборах губернатора Московской области, которые позволяют гражданам проголосовать на выборах находясь в других регионах, сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Пока рассматривается только Москва, но далее, по согласованию с ЦИК, зона может расшириться», - заявила Коновалова.

Ранее сообщалось, что Мосгордума также приняла поправки в избирательный кодекс столицы, позволяющие на выборах мэра города создавать избирательные участки за пределами Москвы.


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Теги: 
депутаты  выборы  Подмосковье  законы 

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