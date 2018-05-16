Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 12:55
Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами области
17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла изменения в закон о выборах губернатора Московской области, которые позволяют гражданам проголосовать на выборах находясь в других регионах, сообщила ж...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 19:55
Итоги конкурса проектов реновации подведут осенью 2018 года
16 мая. Mossovetinfo.ru – Победителей архитектурного конкурса на концепции застройки пяти площадок программы реновации жилья в Москве подведут не раньше сентября. Об этом сообщил журналистам главны...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 18:32
Фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в Москве с 17 по 27 мая
16 мая. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет на 7 площадках в разных районах Москвы, сообщили ИА Моссовет в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны»....