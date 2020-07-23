23 июля. Mossovetinfo.ru – Жители Московской области на портале «Добродел» выбирают дороги, которые будут отремонтированы в регионе в 2021 году.



Дороги для ремонта выбираются из вариантов, которые были определены в результате сбора предложений в мае, а также в результате обращений граждан и по результатам обследований дорожных служб. В программу ремонта на 2021 год включат те участки, которые наберут максимальное количество голосов.



При этом, на голосование не выставляются дороги, которые попали в программу ремонта в текущем году, которые требуют работ капитального характера (перевод из грунта в асфальт, расширение, и так далее), дороги, которые находятся на гарантии или в нормальном состоянии.



На данный момент в голосовании приняли участие порядка 33 тысяч жителей Московской области.