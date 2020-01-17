17 января. Mossovetinfo.ru – В районе Москворечье-Сабурово жители пяти домов переезжают в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на начальника управления реновации столичного департамента строительства Александра Потехина.



Жители четырех домов на Каширском шоссе и одного дома на улице Борисовские пруды переезжают в новостройку, построенную на улице Борисовские пруды рядом с их прежними домами.



Первоначально новостройка была предназначена для программы «Жилище», однако еще на стадии проектирования она была передана под программу реновации жилья.



Восьмисекционный жилой дом переменной этажности от 6 до 22 этажей построен по индивидуальному проекту. В доме 313 квартир: 114 однокомнатных, 129 двухкомнатных, 68 трехкомнатных и две пятикомнатных.



Среди тех, кто переезжает в новостройку, жители 34 коммунальных квартир. Жилье им предоставлялось по принципу одна комната в коммуналке – одна квартира.