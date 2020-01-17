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Город (Москва и область)     17.01.2020 13:58

Жители пяти домов в Москворечье-Сабурово переезжают по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  Московречье-Сабурово  программа реновации 

17 января. Mossovetinfo.ru – В районе Москворечье-Сабурово жители пяти домов переезжают в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на начальника управления реновации столичного департамента строительства Александра Потехина.

Жители четырех домов на Каширском шоссе и одного дома на улице Борисовские пруды переезжают в новостройку, построенную на улице Борисовские пруды рядом с их прежними домами.

Первоначально новостройка была предназначена для программы «Жилище», однако еще на стадии проектирования она была передана под программу реновации жилья.

Восьмисекционный жилой дом переменной этажности от 6 до 22 этажей построен по индивидуальному проекту. В доме 313 квартир: 114 однокомнатных, 129 двухкомнатных, 68 трехкомнатных и две пятикомнатных.

Среди тех, кто переезжает в новостройку, жители 34 коммунальных квартир. Жилье им предоставлялось по принципу одна комната в коммуналке – одна квартира.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  Московречье-Сабурово  программа реновации 

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