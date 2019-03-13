13 марта. Mossovetinfo.ru – Жителям 50 домов, попавших в программу реновации, предоставлены квартиры под переселение в рамках программы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Переселение жителей ведется в 33 дома построенных на стартовых площадках программы реновации. Дома расположены в различных городских округах. Шесть домов, попавших в программу, уже полностью отселены, четыре из них снесены. Таким образом в кварталах реновации высвобождаются площадки под строительство домов, для следующей волны переселения.
Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, при переселении граждане активно интересуются возможностью докупить дополнительные квадратные метры в рамках программы реновации. К марту 2019 года подано 292 заявления на покупку дополнительных квадратных метров, заключено уже 143 договора.
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