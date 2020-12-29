29 декабря. Mossovetinfo.ru - Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.
Осенью каникулы для школьников в Москве также были продлены и прошли с 5 по 18 октября. Позже ноябрьские каникулы были отменены. Кроме того, с середины октября ученики 6-11-х классов московских школ находятся на дистанционном обучении.
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