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Город (Москва и область)     29.12.2020 17:59

Школьные каникулы в Москве продлят до 17 января

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Теги:  каникулы  школы  Сергей Собянин 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения. 

Осенью каникулы для школьников в Москве также были продлены и прошли с 5 по 18 октября. Позже ноябрьские каникулы были отменены. Кроме того, с середины октября ученики 6-11-х классов московских школ находятся на дистанционном обучении.


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Теги: 
каникулы  школы  Сергей Собянин 

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